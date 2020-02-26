شكرا لقرائتكم صدمة.. رمضان صبحى خارج حسابات الأهلى خلال مباراتى صن داونز بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يغيب الدولي المصري رمضان صبحي عن تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أثر عدم مشاركته في تدريبات الأمس التي خاضها المارد الأحمر استعدادا لمباراة صن داونز.
وبحسب مصدر مطلع داخل الفريق فإن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية بالأمس بفقرة الجري حول الملعب فقط إلا أنه لم يستطع المشاركة بعمليات الإحماء والاطالات التي خضع لها اللاعب ليتأكد عدم جاهزيته المباراة المقبلة أمام صن داونز الجنوب أفريقي.
وأوضح المصدر أن رمضان صبحي لم يتعافي بشكل نهائي من الإصابة التي تعرض لها قبل شهرين ونصف وهو الأمر الذي دفع المدرب السويسري رينيه فايلر لإخراجه من حساباته نهائيا خلال الفترة الحالية.
وبغيب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ أكثر من شهرين للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل ان يؤكد طبيب الأهلي أن حالة رمضان صبحي تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما تعافى تماماً من الأصابة التي تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي خلال إحدى التدريبات.
واستبعد الأهلي رمضان صبحي من مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري امس للاطمئنان اكثر على استعداد اللاعب للمشاركة في المباريات.
وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت،المقبل الموافقة 29 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2020.
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