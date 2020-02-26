شكرا لقرائتكم فايلر يتحدث عن مواجهة الأهلي ضد صن داونز فى مؤتمر صحفى غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد صن داونز



يحضر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وكابتن الفريق فى الخامسة و45 دقيقة مساء غدٍ الخميس المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا وذلك بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة.

ومن المنتظر أن يتحدث فايلر وكابتن الفريق عن المباراة، ويجيبان على الاستفسارات الفنية وأسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

الأهلي ضد صن داونز



باشرالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى خلالها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر تحقيق نتيجة إيجابية تريح الأعصاب قبل مواجهة الإياب في جنوب أفريقيا منعا لتكرار سيناريو الخسارة الكبيرة الذي حدث في النسخة الماضية للبطولة.

موعد ماتش الاهلي صن داونز



تقام مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت،المقبل الموافقة 29 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2020.

الأهلي ضد صن داونز



وينتظر جماهير النادي الأهلي مواجهة صن دوانز من أجل الثأر بعد أن أقصى بطل جنوب أفريقيا المارد الأحمر من النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بنتيجة تاريخية عقب الفوز عليه بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، مقابل فوز بطل مصر في لقاء العودة بهدف وحيد.

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الأهلي ضد صن داونز

الأهلي ضد صن داونز

ونفذت تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بالكامل قبل 72 ساعة من إقامة المباراة ،حيث أعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل على مستوى جميع الفئات والمقدر عددها بـ30 ألف تذكرة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية على العدد.

وتعرض وليد سليمان لاعب فريق الأهلي لإصابة في الظهر أثر تدخل عنيف مع محمود وحيد خلال تدريبات الفريق اليون،إلا أن الجهاز الطبي اطمأن الأهلي، على سلامته وجاهزيته للمباراة.

موعد مباراة الاهلي وصن داونز فى الإياب



ويلتقي الأهلي مع صن دوانز في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الموافق 7 مارس على ملعب بطب جنوب إفريقيا.

كان الأهلي تأهل إلى هذا الدور بعد أن حل وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة عقب منافسة قوية مع النجم الساحلي التونسي الذي تصدر الترتيب برصيد 12 نقطة.