شكرا لقرائتكم شوقى غريب يحتفل بعيد ميلاده الـ 61 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء ، شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبى بعيد ميلاده الـ 61 ، حيث أنه من مواليد 26 فبراير عام 1959 بالمحلة الكبرى .

شوقى غريب إستطاع خلال مسيرته التدريبيه تحقيق المزيد من الإنجازات و كان اخرها حصول المنتخب الأوليمبى على لقب بطولة الأمم الأفريقية و يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 في النسخة التي أقيمت بإستاد القاهرة شهر نوفمبر الماضى .

و إستطاع غريب أن يصل إلى منصة التتويج العالمية ، عندما قاد منتخب الشباب عام 2001 لبرونزية مونديال الشباب بالأرجنتين وأيضا برونزية الفرانكفون بكندا.

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و خلال تواجده في جهاز المعلم حسن شحاته كمدرب عام ، نجح في الحصول على لقب أمم أفريقيا 3 مرات أعوام 2006 ، 2008 ، 2010 .

حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، يوم 20 مارس المقبل موعدا لانطلاق معسكر المنتخب فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، كما حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 22 مارس المقبل موعدا للسفر إلى الإمارات لمواجهة الأرجنتين وديا يوم 29 من نفس الشهر، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وقال شوقى غريب لـ"اليوم السابع"، إنه قدم برنامج الإعداد للأولمبياد كاملا إلى اتحاد الكرة وتمت الموافقة عليه، وجار الاتفاق على مباراة ودية ثانية فى الإمارات خلال المعسكر المقبل.

وعقد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاً مؤخراً مع شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، بحضور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام على المنتخب الأولمبى، وتم خلاله مناقشة برنامج المنتخب استعداداً للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020