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شكرا لقرائتكم مسئولو الكاف يشيدون بالاستعدادات الأمنية لتأمين لقاء الزمالك والترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد المسئولين اجتماعا لبحث استعدادات المباراة، بحضور دكتور كريستين مدير عام الأمن فى الكاف من نيجيريا، ومحمد جرميده مراقب المباراة من ليبيا، حيث أعربوا عن تفاؤلهم بوجود رجال "الافريقية للأمن والحراسة" لما يمتلكوه من خبرات كبيرة في عملية التأمين.
ويصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء طاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والترجي التونسي في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتكون الطاقم من رضوان جيد حكم ساحة يعاونه كل من لحسن ازجاو مساعد أول، ومصطفى اكركاد مساعد ثان والحكم الرابع عادل زوراك.
يذكر أن نادى الزمالك حقق فوزا كبيرا على الترجي التونسى فى 14 فبراير الجارى بنتيجة 3 / 1 في كأس السوبر الأفريقي الذى أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، ليحصد أبناء القلعة البيضاء اللقب للمرة الرابعة في التاريخ.
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