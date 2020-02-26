شكرا لقرائتكم الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراة التعاون وبيرسبوليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي التعاون السعودي يوم الأربعاء، أن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم وافق على تأجيل مباراة الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، وذلك بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المتفشي في الصين والذي انتشر إلى دول عدة من بينها إيران.

وذكر التعاون عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": وافق الاتحاد الآسيوي على طلب إدارة النادي بتأجيل مواجهة التعاون وبيرسبوليس الإيراني الاثنين المقبل الموافق 2 مارس، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2020م، بسبب فيروس "كورونا" حيث سيتم لاحقا تحديد موعد جديد للمباراة.

وكان الاتحاد الكويتي قد اعتذر عن استضافة المباراة، وكان من المفترض أن تقام يوم الاثنين في دبي، قبل الإعلان عن تأجيلها بناء على طلب من نادي التعاون.