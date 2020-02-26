كريم الأحمدي: الحكم حرمنا من ركلة جزاء أمام الهلال

شدد المغربي كريم الأحمدي، قائد اتحاد جدة، على أن حكم مباراة فريقه أمام الهلال حرمهم من ركلة جزاء واضحة، وقراراته أثرت على نتيجة اللقاء الذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد.

وقال الدولي المغربي السابق في مقابلة برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: كانت مباراتنا أمام الهلال صعبة، لم نكن محظوظين بسبب حكم اللقاء، كان يجب أن نحصل على ضربة جزاء، كنا على وشك كسب النتيجة والروح المعنوية كانت مرتفعة، ونأمل أن يستمر نفس الأداء في المباريات المقبلة.

Advertisements

وأضاف: هناك ضربة الجزاء كانت عبر لمسة يد واضحة، لكن الحكم رد علي بالقول إنه تحقق من ذلك عبر تقنية الفيديو "فار"، هذا أمر سيئ بالنسبة لكرة القدم لأنه يكلفك خسارة ثلاث نقاط، وتقنية الفيديو لم تتدخل لتنصفنا أمام الهلال.

وواصل: نلعب بطريقة جيدة لكن ينقصنا تسجيل الأهداف، وأنا أؤمن بقدرات النادي الذي يمر بمرحلة صعود وهبوط، نعمل كل يوم دون ملل لتجنب الهبوط، ويجب أن نستعيد الثقة في أنفسنا لنكسب المباريات المقبلة، وتحقيق بطولة كأس العرب، وسنكافح حتى النهاية، وهذا ما نؤكده لجمهورنا، ولا أتهرب من أي مسؤولية كقائد للفريق.

وحول التغييرات التي حدثت للفريق، ذكر الأحمدي: تغيير المدربين في كرة القدم أمر طبيعي، ولم أتدخل في ترشيح المدرب الهولندي تين كات، ولم أكن أعرفه قبل تدريبه للفريق، وكانت الفترة معه جيدة أثناء تواجده، لكن الحظ لم يساعدنا، وقام بعمل جيد وحاول جاهدا لكن النتائج كانت غير جيدة.

وأردف: لا أفكر بالاعتزال حاليا، أريد اللعب لعام آخر، في الدوري الإنجليزي أيضا كنا نكافح لعدم الهبوط، مررت بالكثير من التجارب، ولم أستسلم طيلة مسيرتي.