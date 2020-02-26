شكرا لقرائتكم في "المحترفين".. أهلي جدة يتفوق على النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض مسرحاً لمواجهة النصر وضيفه أهلي جدة يوم الخميس، في قمة مواجهات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ودائماً ما تشهد مبارياتهما إثارةً كبيرة نظراً لتقارب المستوى بين الفريقين حيث يتفوق الأهلي بفارق مباراة وحيدة عن مضيفه منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009.

والتقى الفريقان منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي في 23 مباراة، حيث كانت الغلبة للأهلي بفوزه في 8 مباريات، في حين فاز النصر في 7 مباريات وتعادلا في 8 مباريات.

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وسجّل الأهلي أكبر نتيجة في مبارياته على النصر حينما انتصر عليه 4-2 في موسم 2015-2016، في حين كان أكبر نتيجة للنصر في مبارياته أمام الأهلي في دوري المحترفين فوزه 3-1 في موسم 2013-2014.

ودائماً ما يعرف كلاسيكو النصر والأهلي تسجيل الأهداف التي حظرت بكثرة حيث سجّل الأهلي 34 هدفاً، في حين استقبلت شباكه من النصر 30 هدفاً وحظرت نتيجة التعادل السلبي في ثلاث مناسبات فقط.

ويتصدر السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة هدافي الكلاسيكو منذ انطلاق دوري المحترفين بتسجيله 9 أهداف، في حين أن مهاجم النصر السابق محمد السهلاوي الأكثر تسجيلاً في شباك الأهلي بواقع 5 أهداف، في حين أن مهاجم النصر المعتزل ماجد عبدالله الأكثر تسجيلاً في الكلاسيكو في جميع المسابقات بتسجيله 24 هدفاً في شباك الأهلي.

ودائماً ما تميل مباريات الفريقين التي تقام في شهر فبراير للنصر الذي فاز خلال مواجهاته أمام أهلي جدة في شهر فبراير 3 مرات، في حين فاز الأهلي مواجهتين وتعادلا في مواجهة.