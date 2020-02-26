شكرا لقرائتكم سيتيين: التعادل مع نابولي إيجابي.. وبرشلونة تحلى بالصبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن التعادل بهدف لمثله كان نتيجة "جيدة" لفريقه أمام مضيفه نابولي الإيطالي مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي في ظل ما شهدته المباراة التي افتقد فيها الفريق للنجاح لكنه تحلى بالصبر، على حسب قوله.

وأضاف المدرب الإسباني: الشوط الثاني كان مختلفا حيث كانت هناك مساحات أكبر ونتيجة لهذا سجلنا هدف التعادل. ضغط علينا نابولي بشكل أكبر وقدم مباراة عظيمة. أعتقد أنها نتيجة جيدة أن نحقق التعادل هنا في نابولي ونسجل هدفا في شباك المنافس على ملعبه قبل مباراة الإياب على ملعبنا.

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وأضاف: أعتقد أنها نتيجة جيدة. سيطرنا على مجريات اللعب في الشوط الأول ولكن نابولي دافع بشكل جيد واستغل الفرصة الوحيدة التي سنحت له وسجل منها هدف التقدم. افتقدنا للحدة المطلوبة في مواجهة هذا الدفاع المنظم من قبل نابولي والذي لم يكن من السهل اختراقه.

وأعرب سيتيين عن اعتقاده أن التعادل كان نتيجة عادلة في هذه المباراة. وقال: يجب تقدير العمل الدفاعي لنابولي والضغط الكبير. برشلونة قدم أداء جيدا وسيطر على مجريات اللعب .وصلنا لمرمى نابولي بأداء رائع. وفي بعض الحالات كان يجب أن نقدم أداء أفضل.

واعترف سيتيين بأن فريقه سيفتقد لاعبين مهمين في مباراة الإياب للإيقاف وهما سيرجيو بوسكيتس بسبب الإنذارات، وآرتورو فيدال بسبب الطرد في مباراة الذهاب. وقال: لكننا سنستعيد لاعبين مهمين أيضا خلال مباراة الإياب هما جوردي ألبا وسيرجي روبرتو.