شكرا لقرائتكم سيتي يستأنف ضد عقوبة إيقافه من المشاركة في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) يوم الأربعاء تسجيل طلب الاستئناف المقدم من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم ضد عقوبة إيقافه لمدة عامين عن المشاركة بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت المحكمة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت أنه لا يمكن في الوقت الحالي الإشارة إلى موعد حسم القرار النهائي بشأن هذه القضية.

وكان مانشستر سيتي قد تلقى عقوبة الحرمان من المشاركة في دوري الأبطال لعامين مع تغريمه 30 مليون يورو بتهمة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف لدى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، ونفى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز التهم الموجهة له.