شكرا لقرائتكم غريزمان ينقذ برشلونة من السقوط في ملعب نابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه برشلونة من الخسارة في ملعب نابولي يوم الثلاثاء بعدما سجل له هدف التعادل في المباراة التي انتهت 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وواجه برشلونة مشكلة كبيرة تمثلت في عدم قدرته على الوصول إلى مرمى خصمه، قبل أن يفاجئه البلجيكي ديريس ميرتيز بتسجيل الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة، لكن غريزمان سجل التعادل في الدقيقة 57 مستفيداً من تمريره زميله البرتغالي نيلسون سيميدو.
وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 89، فيما خرج مدافعه جيرارد بيكيه مصاباً ودخل الفرنسي كليمنت لونغليه بدلاً منه.
ويلتقي برشلونة يوم الأحد المقبل مع غريمه التاريخي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني ثم يلتقي في 18 مارس المقبل مع نابولي في مباراة الإياب على ملعب "كامب نو".
كانت هذه تفاصيل خبر غريزمان ينقذ برشلونة من السقوط في ملعب نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.