شكرا لقرائتكم غريزمان ينقذ برشلونة من السقوط في ملعب نابولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه برشلونة من الخسارة في ملعب نابولي يوم الثلاثاء بعدما سجل له هدف التعادل في المباراة التي انتهت 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وواجه برشلونة مشكلة كبيرة تمثلت في عدم قدرته على الوصول إلى مرمى خصمه، قبل أن يفاجئه البلجيكي ديريس ميرتيز بتسجيل الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة، لكن غريزمان سجل التعادل في الدقيقة 57 مستفيداً من تمريره زميله البرتغالي نيلسون سيميدو.

وأنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 89، فيما خرج مدافعه جيرارد بيكيه مصاباً ودخل الفرنسي كليمنت لونغليه بدلاً منه.

ويلتقي برشلونة يوم الأحد المقبل مع غريمه التاريخي ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني ثم يلتقي في 18 مارس المقبل مع نابولي في مباراة الإياب على ملعب "كامب نو".