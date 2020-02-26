«بعد الأحداث الأخيرة» .. الإمارات تعلن موقفها من استضافة السوبر المصري

أكد سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري، أن اللجنة ستطلب استضافة السوبر المصري في الموسم المقبل رغم أحداث السوبر الأخيرة.

وتابع العريفي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "العلاقة بين البلدين أكبر من اي شيء وسنطلب تنظيم السوبر القادم بكل تأكيد".

وعن أنباء عدم رغبة الإمارات في استضافة السوبر القادم: "قابلت هذه الأنباء بالضحك".