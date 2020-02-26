نادال يحقق "الأهم" بفوز أول بعد العودة

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حقق الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا، "الأهم" بالفوز على مواطنه بابلو أندوخار في الدور الأول لدورة أكابولكو المكسيكية في كرة المضرب، في أول مباراة رسمية يخوضها منذ خروجه من بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي.

واحتاج نادال الى ساعة و30 دقيقة ليتغلب على منافسه بنتيجة 6-3 و6-2 الثلاثاء، في أول مباراة رسمية يخوضها منذ إقصائه من الدور ربع النهائي لأولى البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم على يد النمسوي دومينيك تييم في كانون الثاني/يناير.

واكتفى "الماتادور" منذ ذلك الحين بخوض مباراتين استعراضيتين، وذلك أمام مواطنه المعتزل دافيد فيرر خلال افتتاح أكاديمية "رافا نادال" في الكويت، وضد روجيه فيدرر في كيب تاون بجنوب إفريقيا لصالح مؤسسة خيرية أنشأها السويسري لدعم تعليم الأطفال في دول إفريقية.

وقال نادال "الأهم بعد الغياب عن المنافسة لبعض الوقت هو تحقيق الفوز. كنت أحتاج الى مباراة كمباراة اليوم لاكتساب الإيقاع وبعض الثقة".

وأثار الإسباني المتوج بـ19 لقبا في بطولات الغراند سلام، بعض القلق في انطلاق المباراة عندما خسر إرساله في الشوط الأول، قبل ان يرد الكسر سريعا ويتقدم في المجموعة 5-2. وسنحت لنادال ثلاث فرص لحسم المجموعة على إرسال أندوخار المصنف 54 عالميا، لكن الأخير أنقذها، قبل ان ينهي "الماتادور" المجموعة في الشوط التاسع على إرساله.

وفرض نادال أفضليته الصريحة في المجموعة الثانية، لاسيما من خلال كسر إرسال منافسه في الشوط الأول والحفاظ على تقدمه دون عناء.

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وأقر المصنف أول في الدورة المكسيكية بأنه عانى بعض الشيء للاعتياد على الحرارة والرطوبة في أكابولكو، معتبرا ان مباراة الدور الأول "كانت غريبة بعض الشيء (...) لم أخض المنافسات منذ فترة، وهذا التغير الكبير في درجات الحرارة يؤثر (على الأداء) بما يكفي".

وأضاف "لكنني سعيد بهذا الفوز".

ويلاقي نادال في الدور الثاني الصربي ميومير كيسمانوفيتش الذي فاز في الدور الأول الإثنين على الأسترالي أليكس دي مينور المصنف 25 عالميا.

وستكون أمام نادال فرصة العودة الى صدارة التصنيف العالمي في حال فوزه باللقب في أكابولكو وفشل الأول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في بلوغ الدور نصف النهائي لدورة دبي المقامة هذا الأسبوع أيضا.

وسبق لنادال ان توج مرتين في أكابولكو (2005 و2013).

وفي أبرز مباريات الدور الأول الثلاثاء، فاز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا على التايواني جايسون يونغ 7-6 (8-6) و6-1، والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف رابعا على الأسترالي أليكس بولت 6-3 و7-6 (7-5)، والأميركي جون إيسنر الخامس على الألماني ميشا زفيريف 6-3 و7-6 (7-4)، والبلغاري غريغور ديميتروف السابع على البوسني دامير دزومهور 6-3 و6-3.