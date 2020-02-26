ليبرون يتفوق على زايون وباكس يحقق الفوز الـ50

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تفوق "الملك" ليبرون جيمس على خليفته المحتمل الشاب زايون وليامسون في أول مواجهة مباشرة بينهما في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز للتغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز، بينما حقق ميلووكي باكس فوزه الـ50 هذا الموسم، وأتى على حساب حامل اللقب تورونتو رابتورز.

وخرج ليكرز فائزا على أرضه بنتيجة 118-109، بينما حقق باكس فوزا مريحا في ملعب رابتورز 108-97.

وفي لقاء هو الأول بين بين المخضرم جيمس (35 عاما)، أفضل لاعب في دوري المحترفين أربع مرات، ووليامسون (19 عاما) الذي يخوض موسمه الأول في الـ "ان بي ايه"، تمكن الأول من تسجيل 40 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم، وأضاف ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة.

في المقابل، سجل وليامسون 29 نقطة مع ست متابعات وثلاث تمريرات.

وأحيطت مباراة الثلاثاء بهالات النجومية من كل حدب وصوب: جيمس، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري، وليامسون الذي يثير حماسة لم يعرفها الدوري حيال لاعب وافد منذ بدء ليبرون مسيرته الاحترافية عام 2003، وطيف الأسطورة الراحل كوبي براينت الذي كان حاضرا في حفله التأبيني في قاعة "ستايبلز سنتر" في لوس أنجليس، قبل يوم من المباراة.

وهو الفوز الثاني لليكرز على بيليكانز هذا الموسم، لكنها المواجهة الأولى بين النجمين، اذ ان وليامسون الآتي من جامعة ديوك، غاب عن المباريات الأولى لفريقه بسبب إصابة تعرض لها قبل انطلاق المنافسات.

وأشاد جيمس بما قدمه النجم الشاب ذو البنية الجسدية الضخمة، معتبرا ان "كل مباراة ستكون فرصة بالنسبة إليه للتحسن واكتساب الخبرة".

وتابع "لكنه شاب مميز. لقد حصلوا (بيليكانز) على لاعب جيد".

وحقق ليكرز في مباراة الأمس فوزه السادس تواليا والثامن في آخر تسع مباريات، معززا صدارته لترتيب المنطقة الغربية بالفوز الـ44 في 56 مباراة. وساهم انطوني ديفيس بـ21 نقطة و14 متابعة للفريق المضيف، بينما كان براندون إينغرام أفضل مسجل للخاسر مع 34 نقطة.

وحقق صاحب المركز الثاني خلف ليكرز، دنفر ناغتس، فوزه الثاني تواليا بعد خسارتين، وذلك على حساب ضيفه ديترويت بيستونز 115-98.

وأتى الفوز الـ40 في 58 مباراة لدنفر، بدفع أساسي من لاعبه جيرامي غرانت الذي كان أفضل مسجل في المباراة مع 29 نقطة.

- 50 فوزا لميلووكي -

وفي صدارة المنطقة الشرقية، واصل ميلووكي باكس تعزيز سجله الأفضل وحقق الفوز الخمسين في 58 مباراة، وذلك على حساب تورونتو.

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وقدم باكس، أسرع المتأهلين الى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف"، عرضا قويا في الشوط الثاني. وبعدما تبادل الفريقان السيطرة في الشوط الأول الذي انتهى لصالح رابتورز (52-50)، قلب باكس الأمور في الربع الثالث وأنهاه بفارق 15 نقطة (34-19).

وسعى تورونتو الذي يخوض هذا الموسم في غياب نجم اللقب الأول كواهي لينارد المنتقل الى صفوف لوس أنجليس كليبيرز، الى تقليص الفارق في الربع الأخير، وأصبح على بعد سبع نقاط فقط قبل نحو دقيقتين من صافرة النهاية. لكن رمية ثلاثية ناجحة من نجم باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي، أعادت الفارق الى عشر نقاط (104-94) وأبعدت الخطر عن فريقه.

وأنهى أنتيتوكونمبو المباراة مع 19 نقطة و19 متابعة وثماني تمريرات، بينما كان أفضل مسجل في فريقه كريس ميدلتون مع 22 نقطة، علما أنه كان أيضا أفضل مسجل للفريق في فوزه الصعب الإثنين على واشنطن ويزاردز بعد التمديد، حين سجل 40 نقطة.

من جهته، كان الكاميروني باسكال سياكام أفضل مسجل لتورونتو مع 22 نقطة وست متابعات، وأضاف فريد فانفليت 14 نقطة.

وتلقى غولدن ستايت المتوج بطلا للدوري ثلاث مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، خسارة أمام ساكرامنتو كينغز بنتيجة 94-112، في مباراة هيمن عليها الضيوف بشكل كامل كامل من البداية حتى النهاية.

لكن غولدن ستايت المتراجع بشكل كبير هذا الموسم (يحتل المركز الأخير في ترتيب المنطقة الغربية مع 46 خسارة في 58 مباراة)، تلقى نبأ إيجابيا على الأقل قبل انطلاق اللقاء، بإعلان مدربه سيتف كير ان العودة المرتقبة لنجمه ستيفن كوري يرجح ان تكون في الأول من آذار/مارس، وذلك بعد غياب لأشهر بسبب الإصابة.

وسبق لكوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين والغائب منذ تعرضه لكسر في اليد في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ان أعرب عن رغبته في العودة مطلع الشهر المقبل. وأشار كير الى ان المباراة المقررة ضد واشنطن ويزاردز الأحد، ستكون هي الموعد المرتجى.

وأوضح "هذا ما نأمله (...) سنعيد تقييم الأمور السبت. لن يعود قبل ذلك، لكنني أعرف انه وضع هذا التاريخ في ذهنه"، مضيفا ان اللاعب "سيواصل العمل (البدني) هذا الأسبوع وسنقرر السبت ما اذا كان سيلعب الأحد".

وافتقد غولدن ستايت لعدد من لاعبيه هذا الموسم، إن بسبب انتقالهم لفرق أخرى أو غيابهم المطول بسبب الإصابات، لاسيما كوري وكلاي طومسون. وكانت خسارة الثلاثاء السابعة تواليا للفريق الذي بلغ المباراة النهائية لـ "ان بي ايه" خمس مرات بين 2015 و2019.

وكان أفضل مسجل لغولدن ستايت في المباراة ضد ساكرامنتو ماركيز كريس مع 21 نقطة و10 متابعهات، بينما ساهم أندرو ويغينز بـ16 نقطة.

في المقابل، اعتمد ساكرامنتو على أداء جماعي من الرباعي هاريسون بارنز ودي آرون فوكس (21 نقطة لكل منهما)، وبادي هيلد (19 نقطة) والصربي بوغدان بوغدانوفيتش (17 نقطة).

وفي بقية مباريات الإثنين، فاز بوسطن سلتيكس على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 118-106، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على شيكاغو بولز 124-122، وانديانا بايسرز على تشارلوت هورنتس 119 - 80.