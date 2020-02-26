شباب الأهلي لكسر حلقة غياب الانتصارات في الدوري الإماراتي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







يتوجب على شباب الأهلي دبي المتصدر العودة الى طريق الانتصارات الذي ابتعد عنه في آخر خمس مباريات في مختلف المسابقات، عندما يخوض مباراة ثأرية أمام مضيفه بني ياس الجمعة في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

ويتصدر شباب الأهلي الترتيب برصيد 36 نقطة، لكنه لم يعرف الفوز في آخر خمس مباريات، ومنها اثنتان في الدوري، ما سمح للعين الثاني الذي يفتتح المرحلة الخميس بضيافة حتا، بتقليص الفارق الى خمس نقاط فقط.

ومنذ فوزهم على حتا 1-صفر في الدوري في 29 كانون الثاني/يناير، خسر "الفرسان" مباراتين في مسابقة دوري أبطال آسيا أمام باختاكور الأوزبكستاني والهلال السعودي ضمن المجموعة الثانية للمسابقة القارية، وتعادلوا سلبا مع الفجيرة وخسروا أمام الجزيرة (1-2) في الدوري.

كما فقد شباب الأهلي لقب مسابقة كأس الإمارات، بتلقيه خسارة بهدف نظيف في الدور ربع النهائي أمام بني ياس بالذات الجمعة الماضي.

ويجد شباب الأهلي نفسه أمام مهمة صعبة في مواجهة المنافس الذي أخرجه من مسابقة الكأس، في لقاء يأتي قبل أيام من استضافته شهر خودرو الإيراني الثلاثاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث سيخوض لقاء مفصليا في سعيه للإبقاء على آماله بالمنافسة.

وأكد حارس المرمى المخضرم لشباب الأهلي ماجد ناصر "هذه البطولة الثالثة التي نخسرها هذا الموسم (بعد الكأس السوبر وكأس الرابطة)، ولم يعد أمامنا سوى بطولة الدوري التي نتصدرها بفارق خمس نقاط".

وتابع "علينا ان نقاتل لاحرازها (...) علينا ان نخوض كل مباراة في الدوري وكأنها مباراة نهائية".

Advertisements

ويتربص العين الثاني (31 نقطة) بشباب الأهلي، لكن عليه تخطي عقبة حتا الثاني عشر (12 نقطة) عندما يحل ضيفا عليه الخميس.

ورأى مدرب العين البرتغالي إيمانويل بيدرو ان فريقه بات في موقع المنافس الجدي على لقب الدوري الذي أحرزه للمرة الأخيرة في موسم 2017-2018. وقال قبل مباراة حتا "نمر في الوقت الحالي بلحظات جيدة وندرك ما المطلوب منا في بطولة الدوري، ولقاء حتا غاية في الأهمية وهدفنا حصد النقاط الثلاث مع احترام طموحات الفريق المنافس".

وعلى عكس مسيرته المتعثرة في دوري أبطال آسيا بعد خسارتين أمام سيباهان الإيراني والنصر السعودي، يقدم العين مباريات مميزة محلياً وعروضا هجومية قوية. وسجل لاعبوه 19 هدفا في آخر خمس مباريات، ستة منها في الفوز على الوصل 6-5 في ربع نهائي الكأس.

ويحل الشارقة الخامس (28 نقطة) ضيفا على الوصل الثامن (23 نقطة) الخميس أيضا، ويخشى أي تعثر يقلص حظوظه في الحفاظ على اللقب.

وشهدت مباراة فوز الشارقة على الاتحاد كلباء في الكأس عودة صانع ألعابه البرازيلي إيغور كورنادو بعد غيابه عن صفوفه منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، ما يعطيه قوة دفع قوية في مبارياته المتبقية.

وضمن مباريات الخميس، يلعب النصر السابع (24 نقطة) مع ضيفه الوحدة الرابع (29 نقطة) الذي أبقت انتصاراته الخمس الأخيرة على آماله بالمنافسة، وعجمان العاشر(18 نقطة) مع الظفرة السادس (26 نقطة).

وستكون معركة القاع في واجهة مباريات الجمعة حين يستقبل الفجيرة الثالث عشر قبل الأخير (12 نقطة) الاتحاد كلباء الحادي عشر (11 نقطة)، في حين ستكون مهمة خورفكان الأخير (تسع نقاط) معقدة في ضيافة الجزيرة الثالث (30 نقطة) والذي يتطلع الى انقاذ موسمه بعد خروجه في ربع نهائي الكأس أمام الظفرة.