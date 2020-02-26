شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء ، 26 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض ، اتحاد الكرة يحقق فى شكاوى 60 حكما ضد جمال الغندور .

كارتيرون يمنح إمام عاشور راحة من تدريبات اليوم بعد حادث الأمس

منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إمام عاشور لاعب وسط الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الحادث الذى تعرض له أمس، كما حصل محمد عواد ويوسف إبراهيم أوباما لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفنى.

اتحاد الكرة يحقق فى شكاوى 60 حكما ضد جمال الغندور

فتحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، التحقيق فى الشكوى المقدمة من الحكام ضد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية والتى وصل عددها 60 شكوى، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنهم تلقوا خلال الأيام الماضية ما يقرب من 60 شكوى من الحكام سواء الدوليين أو الدرجة الأولى أو الثانية ضد جمال الغندور بداعى تعرضهم للظلم وعدم منحهم فرصة الظهور فى المباريات، وهو ما سيتم التحقيق فيه خلال الساعات المقبلة.

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

تلقت إدارة النادي الأهلي تأكيدات من اتحاد الكرة باعتبار الفريق فائزاً في مواجهة الزمالك ببطولة الدوري العام بعد انسحاب الأخير وعدم تواجده في ستاد القاهرة في موعد اللقاء المُحدد، وأكد مسئولو الجبلاية للأهلي أن اللائحة ستطبق بعد التأكد أن الزمالك لم يتواجد في ملعب المباراة عن قصد وأن الظروف المناخية لم تمثل عائق أمام وصولهم وفقاً لتأكيدات الأمن المرافق للفريق الأبيض، في الوقت الذي من المنتظر أن يتم الإعلان عن القرارات يوم السبت المقبل.

Advertisements

الأهلي يحسم تجديد عقدي وليد سليمان وأحمد فتحي بعد مواجهة صن داونز

بدأ مسئولو الأهلي الإجراءات التفاوضية الجدية مع ثنائي الفريق وليد سليمان وأحمد فتحي لتجديد عقديهما لمدة موسم إضافي، خاصة أن عقديهما مع الفريق الأحمر ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالى يحق لهما الرحيل لأي ناد خلال الفترة الحالية.

اتحاد الكرة يدرس تخصيص إدارة مالية منفصلة للجنة الحكام

تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تخصيص إدارة مالية منفصلة للجنة الحكام عن باقى الإدارات لإنهاء أزمات مستحقات الحكام المتتالية بشكل نهائى، بحيث يحصل الحكام على مستحقاتهم من هذه الإدارة على أن تكون هذه الادارة تابعة للجنة الحكام.

المنتخب الأولمبى يبدأ معسكره 20 مارس استعدادا للأرجنتين

حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، يوم 20 مارس المقبل موعدا لانطلاق معسكر المنتخب فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، كما حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 22 مارس المقبل موعدا للسفر إلى الإمارات لمواجهة الأرجنتين وديا يوم 29 من نفس الشهر، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2020، وقال شوقى غريب لـ"الخليج 365"، إنه قدم برنامج الإعداد للأولمبياد كاملا إلى اتحاد الكرة وتمت الموافقة عليه، وجار الاتفاق على مباراة ودية ثانية فى الإمارات خلال المعسكر المقبل.

رمضان صبحي يعود لحسابات الأهلي أمام صن دوانز بدوري أبطال أفريقيا

يستعيد الأهلي جهود رمضان صبحي نجم الفريق في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي السبت المقبل ببطولة أفريقيا، وذلك بعد تعافيه للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخراً في العضلة الخلفية، وحرمته من مباريات الفريق لمدة 70 يوماً تقريباً.