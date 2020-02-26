شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صدمة كبيرة فى الأهلى بسبب رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نادى الأهلى اليوم الأربعاء، الاستعداد لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى، في إطار ذهاب دور الـ16 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وشارك رمضان صبحى في التدريبات الجماعية بالأمس بفقرة الجرى حول الملعب في إطار تجهيزه لمباريات الأهلى المقبلة في بطولة أفريقيا والدورى.

لمعرفة الصدمة التي تلقاها الأهلى بسبب رمضان صبحى من هنا

ويغيب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ أكثر من شهرين للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يؤكد طبيب الأهلي أن حالة رمضان صبحي تحسنت تماماً وأن اللاعب بات جاهزاً للمشاركة في المباريات بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي تعرض لها منتصف ديسمبر الماضي خلال إحدى التدريبات.

واستبعد الأهلي رمضان صبحي من مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري، للاطمئنان أكثر على استعداد اللاعب للمشاركة في المباريات.

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وخاض فريق الأهلي اليوم الأربعاء مرانه استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى خلالها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر تحقيق نتيجة إيجابية تريح الأعصاب قبل مواجهة الإياب في جنوب أفريقيا منعا لتكرار سيناريو الخسارة الكبيرة الذي حدث في النسخة الماضية للبطولة.

موعد ماتش الاهلي صن داونز

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز على ستاد القاهرة الدولي وسط حضور 30 ألف مشجع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل الموافقة 29 فبراير الجاري، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2020.