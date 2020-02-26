شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحدث عن مباراة الأهلى وصن داونز فى مؤتمر صحفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، وقائد الفريق فى الخامسة و45 دقيقة مساء غدٍ الخميس المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة صن داونز بطل جنوب أفريقيا، وذلك بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة.

ويتحدث فايلر وقائد الفريق خلال المؤتمر الصحفى عن المباراة، ويجيبان عن الاستفسارات الفنية وأسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".

ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي فى السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي فى ذهاب ربع نهائى دوري ابطال إفريقيا.

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وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما انسحب الزمالك ولم حضر أرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الآخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق، وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته، وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.

ويواصل الأهلي استعداداته في الفترة الحالية لمواجهة صن داونز على ملعب مختار التتش بالجزيرة قبل مواجهة صن داونز المرتقبة والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي من المقرر أن يحضر فيها قرابة الـ30 الف مشجع من أنصار الفريق الأحمر.