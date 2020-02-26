شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق على تطبيق بند الـ8 سنوات فى جلسة مندوب fifa والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى –فيفا- سارة سولي على تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اتحاد الكرة لأربع سنوات مقبلة.

وبالتالي سيتم استبعاد أي عضو ينطبق عليه بند الـ8 سنوات من الانتخابات المقبلة ويعد أبرزهم سيف زاهر وخالد لطيف وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح ممن تواجدوا في الانتخابات الماضية لمدة دورتين.

عقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا اليوم مع وفد مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سارة سولى في أحد فنادق القاهرة من أجل مناقشة التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للجبلاية وتنظيم الانتخابات المقبلة للاتحاد.

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وكان اتحاد الكرة قد عقدو جلسة أمس مع مندوبة الفيفا و تم إستكمالها اليوم من أجل الاتفاق على بنود اللائحة.

وتأتى جلسة أعضاء اللجنة الخماسية على هامش الاجتماع الذى سيقام بأحد الفنادق، مع سارة ساليمون مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لمناقشة اللائحة الجديدة للجبلاية والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.

كما تتطرق مسئولة الاتحاد الدولي في جلستها مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى مناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.

وتنتهى ولاية اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بنهاية دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها بطوكيو فى يوليو وأغسطس المقبلين، على أن يتم إقامة انتخابات لمجلس إدارة جديدة.