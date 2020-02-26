شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر عدم اللجوء لتقرير مراقب السوبر فى العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن سر عدم اللجوء لتقرير مراقب السوبر في العقوبات التي تم توقيعها على لاعبى الأهلى والزمالك، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر الماضية التي أقيمت في استاد محمد بن زايد في الإمارات.

لمعرفة سر عدم اللجوء لتقرير مراقب السوبر في العقوبات من هنا

وكلف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، خزينة اتحاد الكرة، مبلغ 30 ألف جنيه ليكون مراقبا للمباراة والتي لم يذهب إليها، ليتم إهدار المبلغ دون فائدة.

وتوج الزمالك بطلا لكأس السوبر المصرى بعدما حقق الفوز على الأهلى 4/3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وشهدت مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك أحداثا مؤسفة أثناء وبعد المباراة من اشتباكات وخناقات بين اللاعبين، في منظر لا يليق بمكانة الفريق ومكانة مصر.

لتخرج لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم بعقوبات قاسية على كل المتسببين في هذه الأحداث، وجاءت كالتالى:

Advertisements

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم و أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.