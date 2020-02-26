شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا والمجر يحتلان صدارة منافسات السباحة ببطولة العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت منذ قليل منافسات السباحة للمجموعة الأولي للدور قبل النهائي سيدات خلال كأس العالم للخماسي الحديث التي تسضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتى الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس، تصدرت الإيطالية أليس ستوريو المركز الأول بمجموع نقاط 284 ، فيما جاءت الفرنسية إيلودي كلوفيل بالمركز الثاني بمجموع نقاط 284 ، كما احتلت اللتوانية ليفا سيرابنتي المركز الثالث بمجموع نقاط 281 ، و جاءت سلمي أيمن لاعبة المنتخب الوطني المركز الرابع بمجموع نقاط 281 ، واحتلت هايدي عادل المركز الثاني والعشرين بمجموع نقاط 251.

وفي المجموعة الثانية احتلت المجرية سيف باسيل المركز الأول بمجموع نقاط 280 ، فيما جاءت الفرنسية ماريا أوتيزا بالمركز الثاني بمجموع نقط 279 ، بينما وقعت البرطانية جومانا ماير بالمركز الثالث بمجموع نقاط 278.

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وجاءت نورين بوليس لاعبة المنتخب الوطني بالمركز العاشر بمجموع نقاط 267 ، فما احتلت سندس أبو بكر المركز العشرين بمجموع نقاط 259 .

الجدير بالذكر أن يشارك في البطولة 40 دولة وهم : الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى .‏