س و ج .. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وصن داونز فى دورى الأبطال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي المواجهة التي تستحوذ على تفكير جهاز الكرة وإدارة النادي الأهلي بالكامل نظراً لأهميتها القصوى.

ملعب مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال ؟

تقام مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب ستاد القاهرة في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة يوم السبت المقبل في حضور 30 الف مشجع من أنصار الفريق الأحمر بعد موافقة الجهات الأمنية على العدد المذكور.

ماذا يريد الأهلي من مواجهة صن داونز؟

يدخل الأهلي المباراة بحثا عن الثأر من فريق صن داونز، والذي كان سببا في خروج المارد الأحمر من دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد الهزيمة أمامه بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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ما هي حالة الأهلي قبل مواجهة صن داونز ؟

يدخل الأهلي المباراة والفريق حاصل على قسط كبير من الراحة بعد عدم لعب مباراة القمة أمام الزمالك بعدما أنسحب الأخير من المواجهة وإعلان طاقم حكام اللقاء الليتواني إنهاء المباراة بانسحاب الفارس الأبيض، وكانت أخر مباراة لعبها فريق الأهلي أمام الزمالك أيضا، في السوبر المصري يوم الخميس الماضي، وخسر الفريق الأحمر اللقب بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

ماذا قال فايلر للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما انسحب الزمالك ولم حضر أرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الآخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق، وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته، وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.