شكرا لقرائتكم خبر عن ‎رئيس الاتحاد الدولى لـ"لخماسى الحديث" يصل القاهرة للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل عصر اليوم، كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث ، للمتابعة بطولة العالم التى تسضيفها ‏مصر خلال الفترة من 26 وحتى الأول من مارس المقبل.

‏وانطلقت الثلاثاء أولى منافسات البطولة التى تقام فى مصر، والتى بدأت بمنافسات السيدات والتى تم ‏تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.‏

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ويشارك فى البطولة 40 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن بالبطولة وهى الأرجنتين، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا، بلجيكا، ‏البرازيل، بلغاريا، كندا، الصين، التشيك، الأكوادور، فنلندا ‏، ‏فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، ‏المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان ‏، ‏كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، المكسيك، مولدوفا، هولندا، بولندا، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أوزبكستان، أمريكا ‏، ‏نيجيريا، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى.‏‎

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أكد استضافة كأس العالم للخماسى الحديث حدث كبير ومهم، وأن مصر تسعد باستضافة الأحداث الرياضية.

وأضاف صبحى، أن اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، تمثل القطاع الأهلى للرياضة المصرية، وأن هناك تناغماً واضحاً بين الوزارة واللجنة لاستضافة الكثير من الأحداث والدولة ستدعمه.

وأشار إلى مصر أصبحت مركزاً لاستضافة الأحداث الرياضية، وكبرى الأحداث الرياضية الشعبية، مشدداً على أنه أصبح هناك ثقة الدولة فى استضافة الأحداث.