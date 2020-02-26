شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يعلن وصول بطاقة الانتقال الدولى للمشاركة مع سودوفا الليتوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدولى التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق عن وصول البطاقة الدولية الخاصة به للمشاركة مع فريقه الجديد سودوفا الليتوانى، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، حيث علق النقاز على صفحته قائلا :" الحمد الله اليوم تم الحصول على بطاقة الانتقال الدولي وأصبحت مؤهلا للعب مع فريقي الجديد ..حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ.

انضم حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادى الزمالك والمنتخب التونسي، إلى صفوف سودوفا الليتواني لمدة 6 أشهر، حيث أكد أنيس بن ميم وكيل اللاعب، إن الظهير الأيمن لنادى الزمالك السابق انضم إلى سودوفا الليتواني لمدة 6 أشهر، حيث توج الفريق بطلاً لمسابقة الدوري في ليتوانيا في آخر 3 مواسم، بينما ودع مسابقة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" هذا الموسم من الدور المؤهل لدور المجموعات.

وكان حمدي النقاز أعلن مؤخرًا رحيله عن الزمالك وفسخ العقد من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النادي الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة.

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حمدى النقاز

وتضمنت الشكوى التي تقدم بها اللاعب ضد ناديه إلى "فيفا" أنه لم يحصل على مستحقاته لدى النادى، ويحق له فسخ العقد وفقًا للائحة اتحاد الكرة المصرى، وكذلك "فيفا" التى تنص على أحقية اللاعب فى فسخ العقد إذا لم يحصل على مستحقاته شهرين متتاليين.

وفى المقابل، أرسل نادى الزمالك شكوى رسمية مؤخرًا إلى اتحاد الكرة ضد حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق وطلب تصعيدها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وكشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك أرسل ملفًا كاملاً إلى الاتحاد يتضمن حصول اللاعب على حقوقه المالية فى الفترة الماضية، بجانب عقده وصور من التحويلات البنكية من جانب النادى للاعب، مطالبًا بإيقافه والحصول على تعويض مالى.