شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة كارتيرون للاعبى الزمالك قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعمل تقسيمة فنية خلال المران اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة بذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص كارتيرون على توجيه رسالة للاعبين بصوت عال في وسط الملعب في حضور المترجم : "أنتم رجالا وأريد منكم تنفيذ كل التعليمات الفنية من أجل الاستمرار فيما نحن عليه .. هناك بعض الأمور الفنية حدثت في مباراة الأهلي لا أريد تكرارها.. ألعبوا واستغلوا كل الفرص التي تسمح لكم بالفوز".

ثم تحدث المدرب الفرنسي مع اللاعبين عن بعض التعليمات الخاصة بهم وخاضوا التقسيمة لبدأ تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

واكتفى محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بأداء تدريبات تأهيلية خفيفة في صالة الجيمانزيوم بسبب معاناته من إصابة بالعضلة الخلفية التي ابعدته عن المباراة الأخيرة للفريق أمام الأهلي بكأس السوبر.

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وأدى اللاعب تدريبات في الجيم ثم تواجد في الملعب لحضور التدريبات للاطمئنان على حالته مع الجهاز الطبي، وبهذا أصبحت فرص مشاركة محمد عبد الغني في مباراة الترجي بعد غد صعبة في ظل عدم اكتمال شفاءه.

بينما خضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي مكثف لليوم الثاني علي التوالي خلال المران اليوم بسبب الإجهاد الذي يعاني منه في الفترة الأخيرة.

ويؤدي اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه لمباراة الزمالك المقبلة أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

فيما منح الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، امام عاشور لاعب وسط الفريق راحة من التدريبات اليوم بعد الحادث الذي تعرض له أمس ، كما حصل محمد عواد ويوسف إبراهيم أوباما لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني.