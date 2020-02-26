شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. جماهير الأهلى تبدأ أولى خطوات رد الكرامة أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى جماهير النادي الأهلى إلى رد الكرامة أمام صن داونز الجنوب افريقي من خلال المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة من مساء السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

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ويواجه الأهلي صن داونز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب ستاد القاهرة.

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وكان الحكم اللتواني قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ورفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى، وعقد رينيه فايلر، المدير الفني، جلسة مع لاعبي الأهلي عن الفترة المقبلة وارتباطات الأهلي الأفريقية، وتحدث معهم عن ضرورة التركيز في لقاء صن داونز فقط، وشدد على ضرورة إغلاق ملف مباراة الزمالك بما شهدته من أحداث مُثيرة بعدما انسحب الزمالك ولم حضر أرض الملعب لخوض المباراة.

وأكد فايلر للاعبي الأهلي أن الفترة الماضية شهدت أمورا لا يتمنى تكرارها من خسارة بطولة وعدم ظهور بعض اللاعبين بمستواهم، فضلاً عن غضب البعض الآخر نتيجة عدم مشاركته، موضحاً أنه يُقدر غضب البعض نتيجة عدم المشاركة لكن لا يمكن أن يؤثر هذا الغضب على تركيز الفريق، وأن يعلم الجميع أن المدير الفني هو المسئول الأول والأخير عن اختياراته، وهو يعلم جيداً ظروف واحتياجات الفريق في كل مباراة.

و باشرالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى خلالها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر تحقيق نتيجة إيجابية تريح الأعصاب قبل مواجهة الإياب في جنوب أفريقيا منعا لتكرار سيناريو الخسارة الكبيرة الذي حدث في النسخة الماضية للبطولة.