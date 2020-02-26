نفاد تذاكر مباراة الأهلي وصنداونز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

أعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي بالكامل قبل 72 ساعة من المباراة.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صنداونز يوم السبت المقبل في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وكان الأهلي قد فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير مساء الجمعة الماضي، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قيمة أسعار التذاكر على النحو التالي:

1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.