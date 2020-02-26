شاهد.. الأهلي يحتفل بعيد ميلاد مروان محسن

حرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مروان محسن بعيد ميلادة الـ31.

ونشر الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مروان محسن نتمنى لك

عيد ميلاد سعيد".

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي، في ذهاب الدور

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ربع النهائي في بطولة دورثي أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي الأراضي المصرية يوم الأحد إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في مباراة الإياب بدوري الأبطال.

يدرس الشياطين الحمر استبعاد لاعب الفريق رمضان صبحي من قائمة الفريق بسبب غيابه عن المباريات لفترة طويلة منذ شهرين بسبب إصابته.