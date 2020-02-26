حرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم مروان محسن بعيد ميلادة الـ31.
ونشر الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا مروان محسن نتمنى لكعيد ميلاد سعيد".
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي، في ذهاب الدور
ومن المقرر أن يغادر الأهلي الأراضي المصرية يوم الأحد إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز في مباراة الإياب بدوري الأبطال.
يدرس الشياطين الحمر استبعاد لاعب الفريق رمضان صبحي من قائمة الفريق بسبب غيابه عن المباريات لفترة طويلة منذ شهرين بسبب إصابته.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الأهلي يحتفل بعيد ميلاد مروان محسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.