الزمالك ينعى عمرو فهمي السكرتير العام لـ"الكاف"

نعى نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، ومجلس إدارة النادي، عمرو مصطفى فهمى، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقى لكرةالقدم «كاف»، الذى وافته المنية يوم الأحد الماضي عن عمر 36 عامًا.
تولى عمرو فهمى عددًا من المناصب، أبرزها السكرتير العام للكاف، ومدير إدارة البطولات الدولية في الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، ومساعد المنسق العام في أولمبياد ريو دى جانيرو 2016.
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