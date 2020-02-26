مدرب الإسماعيلي: جاهزون لخوض منافسات بطولة المنطقة

أكد محمد خالد سعدالله مدرب عام فريق الإسماعيلي 2008 جاهزية لاعبيه لخوض منافسات بطولة منطقة إسماعيلية والمقرر لها أن تنطلق يوم السبت المقبل.

وقال سعدالله في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الجهاز الفني بالفريق بقيادة حمادة الصغير المدير الفني وهاني أبو الفتوح مدرب الحراس وإبراهيم أبو المجد أخصائي تأهيل وعلاج طبيعي يعملون دائمًا على تجهيز ناشئي

الإسماعيلي قبل إنطلاق البطولة لتحقيق الفوز في أولى مبارياته أمام فريق النوبي السبت المقبل.

وأضاف سعدالله قائلًا أنهم يحفزون لاعبي الفريق معنويًا ويحرصون دائمًا بحثهم على روح البطولة من أجل التتويج ببطولة منطقة إسماعيلية للمرة الثانية علي التوالي.

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أشاد سعدالله بروح اللاعبين الذين يتمتعون بها بعد

الحصول على بطولة بيراميدز والتتويج ببطولة الصيد الدولية الغائبة عن الدراويش منذ فترة طويلة.

وواصل قائلًا أن أيمن خليل رئيس قطاع البراعم ونائبة وليد مهدي يعملون دائمًا على تحفيز القطاع بالكامل من أجل التتويج بالبطولات وليمد الإسماعيلي بالعديد من اللاعبين من مدرسة النادي.

وحرص مدرب عام الإسماعيلي في نهاية حديثة على توجيه الشكر لمجلس إدارة النادي بقيادة إبراهيم عثمان على دعم مدرسة الكرة بالنادي مشيرًا أنه يوفر كافة السبل من أجل رفعة النادي.