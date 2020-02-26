ناشئات طائرة الأهلي يفزن على شابات الخارجة ببطولة الجمهورية

فاز فريق ناشئات الكرة الطائرة تحت 16 سنة بالأهلي، على فريق مركز شباب الخارجة بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الجمهورية. وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها ناشئات الأهلي اداء قويا وسيطرت على مجريات اللعب وحقق الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل. الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل. وكان فريق ناشئات الكرة الطائرة بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الشمس العام بنتيجة 3-0 في بطولة الجمهورية.

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