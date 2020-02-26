اتحاد الكرة يخوض تجربة الفار فى طنطا الاثنين المقبل

خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مجلس ادارة نادى طنطا الرياضي من اجل تجهيز مكان لوضع اجهزة الفار وتجربتها استعدادا للدورى الممتاز. وكانت ادارة طنطا قد ابدت استعدادها لاستقبال الاجهزة وعمل تجربة اختبار على هامش لقاء ودى سيجمع بين طنطا وفريق كوكا كولا الاثنين المقبل. تجربة اختبار على هامش لقاء ودى سيجمع بين طنطا وفريق كوكا كولا الاثنين المقبل. يذكر أن طنطا يستعد لاستئناف مباريات الدورى والتى يبداها الفريق بمواجهة وادى دجله ثم حرس الحدود وهما المواجهتان اللذان يعول عليهما الجميع وضررورة تحقيق الفوز للهروب من المنطقه الخطره. بمواجهة وادى دجله ثم حرس الحدود وهما المواجهتان اللذان يعول عليهما الجميع وضررورة تحقيق الفوز للهروب من المنطقه الخطره. كان طنطا قد خاض وديتين منذ بداية فترة عطلة الدورى مع كل من انبى والانتاج الحربي تعادل فيهما ايجابيا بنتيجه واحده هى ١/١ .

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