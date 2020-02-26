قبل 72 من اللقاء.. تذكرتي تُعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت شركة تذكرتي، عن نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي بالكامل، قبل 72 ساعة من إقامة المباراة المقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستادالقاهرة.
وأعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن توزيع تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز عن نفاذ تذاكر المباراة بالكامل على مستوى جميعالفئات، والمقدر عددها بـ30 الف تذكرة، بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية على هذا العدد.
ويواجه الأهلي صن داونز الجنوب افريقي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال افريقيا على ملعب ستاد القاهرة.
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