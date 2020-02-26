اللجنة الأولمبية تنعي وفاة شقيق أحمد ناصر

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، وفاة اللواء محمود هشام مصطفى كمال، شقيق اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الثلاثي، ورئيس كونفيدرالية الاتحادات الأفريقية "الأوكسا" الذي توفى صباح اليوم الأربعاء. كمال، شقيق اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الثلاثي، ورئيس كونفيدرالية الاتحادات الأفريقية "الأوكسا" الذي توفى صباح اليوم الأربعاء. يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي للواء أحمد ناصر.

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