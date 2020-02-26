مانشستر سيتي يتخذ أول خطوة بشكل رسمي لإلغاء العقوبة

لجأ نادي مانشستر سيتي كما هو متوقع، وبشكل رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضي “CAS” من أجل الطعن على العقوبة المسلطة عليه مؤخرًا، من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأقر الاتحاد الأوروبي بمخالفة إدارة السكاي بلو لقوانين اللعب المادي النظيف في أوروبا، مما عرضهم لغرامة قيمته 30 مليون يورو، وهو مبلغ سوف يدفعه السيتي، بالإضافة إلى الانصياع لقرار الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين.

وفتح التحقيق في أعقاب مزاعم بأن سيتي خبأ ملايين الجنيهات، بخصوص التمويل من قبل مالكي النادي في أبو ظبي تحت ستار إيرادات الرعاية المشروعة.

وأصدرت CAS بيانًا كشف فيه أن فريق مانشستر قد تحرك في يوم مواجهة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وقدم استئنافًا حول العقوبة المسلطة عليه.

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نصها كما يلي: “سجلت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) استئنافًا من نادي مانشستر سيتي لكرة القدم ضد اتحاد اتحادات كرة القدم الأوروبية (UEFA).

“تم توجيه الطعن في قرار غرفة التحكيم التابعة لهيئة الرقابة المالية، بتاريخ 14 فبراير 2020 والذي اعتبر فيه مانشستر سيتي مخالفًا لقواعد ترخيص النادي واللعب المالي العادل الصادرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وتمت الموافقة عليه، باستثناء الفريق لمدة موسمين من مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأمر بدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو “.

ولم يتم الكشف عن أي مواعيد للبت في تلك المسألة من قبل المحكمة، ولكن من المنتظر أن تنظرها قريبًا، وتصدر حكمها قبل انتهاء الموسم الحالي.