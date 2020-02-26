رياضة | وكيل النقاز يعلن وصول البطاقة الدولية للاعب لمشاركته مع فريقه الليتواني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل النقاز يعلن وصول البطاقة الدولية للاعب لمشاركته مع فريقه الليتواني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد انيس بن ميم وكيل ومحامي التونسي حمدي النقاز على وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب تمهيدا لمشاركته مع فريقه سودوفا الليتواني اعتبارا من الايام القادمة.

وكتب بن ميم على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : ‏الحمد الله اليوم تم الحصول على بطاقة الانتقال الدولي للاعب حمدي النقاز و أصبح مؤهلا للعب مع فريقه الجديد

Advertisements

حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ.

يذكر ان حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك السابق كان قد اعلن في وقت سابق عن إنهاء تعاقده مع الابيض من طرف واحد، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية، في الوقت الذي اكد مسؤولي القلعة البيضاء على حصول اللاعب التونسي على جميع مستحقاته المالية.

ومن المقرر ان يشارك اللاعب في مباريات فريقه الجديد ببطاقة دولية مؤقتة، حتى حسم الشكاوى المقدمة من نادي الزمالك بالاتحاد الدولي لكرة القدم.