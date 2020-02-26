رياضة | كيف أضاع مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع جوهرة بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف أضاع مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع جوهرة بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح الكندي الشاب "ألفونسو دافيز" أحد أبرز لاعبي فريق بايرن ميونخ الحالي، في ظل تطور مستواه بشكل ملحوظ رغم سنه الصغيرة.

وبرز دافيز في لقاء الأمس ضد تشيلسي، والذي فاز به الفريق البافاري بثلاثية دون رد بملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأزاح دافيز النجم النمساوي دافيد ألابا من شغل مركز الظهير الأيسر، ليعود ألابا لكرسي البدلاء أو المشاركة في مركز آخر كقلب الدفاع، كما حدث في مباراة الأمس.

لعب دافيز لفريق فانكوفر الكندي، وخاض معه أولى مبارياته في دوري المحترفين الأمريكي بسن 15 عاماً.

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ووذكرت شبكة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن مانشستر يونايتد أضاع فرصة ضم دافيز، قبل أن ينضم لبايرن ميونخ.

وكان من المقرر أن يذهب وفداً من كشافي مانشستر يونايتد في يناير عام 2018 لمشاهدة اللاعب، بيد أن اللاعب تم إستدعاؤه لمعسكر منتخب كندا الأوليمبي في فترة توقف الدوري الأمريكي حين ذاك.

وشكك مسئولي اليونايتد في إمكانية قيام فانكوفر بالتخلي عنه، قبل أيام من بداية الدوري الأمريكي في مارس، ليصرف النظر عن اللاعب، ويقوم بايرن ميونخ بالإتفاق مع النادي الكندي لضمه في تلك الفترة، وبالفعل حدث الإتفاق وإلتحق اللاعب بالفريق البافاري في صيف 2018.

وكان إنضمام دافيز سيمثل إضافة كبيرة لليونايتد، والذي يعاني من نقص الجودة في مركز الظهير الأيسر، منذ رحيل الفرنسي باتريس إيفرا قبل خمسة أعوام.