رياضة | مشاركة 6 دول بالبطولة العربية لكرة الهدف في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاركة 6 دول بالبطولة العربية لكرة الهدف في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم مصر البطولة العربية لكرة الهدف للمكفوفين والتي ستقام في بورسعيد خلال الفترة من 6 وحتى 10 مارس المقبل بمشاركة 6 دول عربية .

وأكد ياسر عبيد نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين أن دول الجزائر والمغرب وليبيا والعراق والكويت بجانب مصر الدولة المستضيفة سيتنافسون على لقب البطولة .

ويترأس عبيد بعثة منتخب مصر بالبطولة فيما يتولى أحمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد المكفوفين مهمة مدير البطولة .

وتعد كرة الهدف هي اللعبة الأولى والأكثر شعبية لدى المكفوفين، وهي لعبة جماعية تُلعب في ملعب الطائرة طوله 18م وعرضه 9م، حيث تجري المباراة بين مجموعة من اللاعبين وعددهم في كل فريق ستة لاعبين ثلاثة أساسين والبقية احتياط، ويُقسم الملعب إلى ثلاثة مناطق هي "منطقة اللاعبين، والرمي، والمحايدة" وهناك خطوط إرشادية، وتعتمد المباراة على رمي الكرة من أحد لاعبي الفريقين وهو يقف مع اثنين من لاعبي فريقه أمام مرماهم باتجاه مرمى الفريق الآخر ويعتمد فيها الجميع على حاسة السمع حيث أن كرة الهدف بداخلها جرس يصدر صوتًا أثناء توجه الكرة للفريق الآخر يحدد مسار الكرة مما يساعد الفريق الآخر للتصدي للكرة وحماية مرماه.