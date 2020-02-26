رياضة | إتحاد الكرة يخوض تجربة الفار فى طنطا الاثنين المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتحاد الكرة يخوض تجربة الفار فى طنطا الاثنين المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب الاتحاد المصرى لكرة نظيرة مجلس ادارة نادى طنطا الرياضي من اجل تجهيز مكان لوضع اجهزة الفار وتجربتها استعدادا للدورى الممتاز

وكانت ادارة طنطا قد ابدت استعدادها لاستقبال الاجهزة وعمل تجربة اختبار على هامش لقاء ودى سيجمع بين طنطا وفريق كوكا كولا الاثنين المقبل

ويختتم طنطا لقاءاته الودية استعدادا لاستئناف الدوري المصري بمواجهة المنصورة يوم الأحد المقبل وكوكاكولا يوم الاثنين 2/3