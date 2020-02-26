رياضة | قرار جديد من مدرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من مدرب صن داونز قبل مباراة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، غلق مران الفريق اليوم وعدم دخول وسائل الإعلام استعدادًا لمواجهة الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار المدير الفني من أجل رغبته في فرض مزيد من السرية على لاعبيه، ورفع حالة التركيز لديهم قبل المواجهة المرتقبة مع المارد الأحمر.

ويخوض الفريق الجنوب إفريقي، مرانه اليوم على ملعب بتروسبورت كما يخوض مرانه الرئيسي غدٍ الخميس على ملعب القاهرة الدولي، ثم يختتم تدريباته مجددًا على ملعب بتروسبورت.

ويحل صن داونز الجنوب إفريقي، ضيفًا على الأهلي مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.