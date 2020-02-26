رياضة | بايرن ميونيخ يفكر في الانقضاض على نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يفكر في الانقضاض على نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر نادي بايرن ميونخ الألماني في ضم أحد عناصر الثلاثي الهجومي القوي، والذي يمتلكه فريق ليفربول الإنجليزي.

ووفقاً لتقارير صحفية إنجليزية، فإن الفريق البافاري يسعى لضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، نجم هجوم فريق ليفربول ومنتخب البرازيل.

وأضافت التقارير، أن بايرن ميونخ يرصد مبلغ 90 مليون يورو لضم فيرمينو، والذي يعد أحد أبرز المهاجمين في العالم في الوقت الحالي على المستويين البدني والتكتيكي.

Advertisements

وصرح الصحفي إيان ماكجيريي لشبكة "Transfer window podcast" المهتمة بسوق الإنتقالات: "نعلم أن ليفربول سيقوم بضم فيرنر، وقد تواصل مسئولي البايرن مع فيرمينو منذ 10 أيام".

وتابع: "سيكون أمراً مثيراً إذا عاد فيرمينو للبوندزليجا، وبايرن ميونخ فريق عظيم يتمنى أي لاعب تمثيله".

وصار فيرمينو أحد أهم اللاعبين في منظومة ليفربول منذ إنضمامه إليه من فريث هوفنهايم الألماني في عام 2015.

وخاض فيرمينو 153 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات، سجل 49 هدفاً ومرر 36 تمريرة حاسمة.