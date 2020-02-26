رياضة | طباخ خاص للأهلي ضد صن داونز

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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اصطحاب فرد جديد داخل الجهاز الفني، خلال رحلته إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز، بدوري أبطال إفريقيا.

وطلب فايلر من مجلس الإدارة، توفير طباخًا خاصًا في رحلة الفريق إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لخوض مواجهة إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويأتي تواجد الطباخ الخاص مع الفريق، من أجل إعداد الوجبات للاعبين حسب تعليمات الجهاز الفني، خاصةً في المباريات الخارجية والإفريقية.

ويلتقي الأهلي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت المقبل 29 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مواجهة الإياب في بريتوريا يوم 7 مارس المقبل.