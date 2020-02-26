اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون بث مباشر yaLlA sHoOt NoW

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مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل الفريق الإيطالي ضيفًا ثقيلا على ليون، بمعقله بفرنسا.

ويدخل فريق يوفنتوس هذه المباراة، من أجل تحقيق نتيجة إيجابيه تساعد الفريق الإيطالي، خلال مباراة العودة، حيث يسعى إلى وضع قدم في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعد فريق يوفنتوس من الفرق المرشحة لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم، في ظل الصفقات التي ابرمتها إدارة السيدة العجوز لحصد هذا اللقب الغالي.

ويسعى البرتغالي كرستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس في تكرار إنجاز جديد مع الفريق الإيطالي، حيث حمل الدون كأس البطولة مع كل الفرق التي لعب لها، ماعد اليوفي، لاسيما أن لقب دوري أبطال أوروبا يغيب عن خزينه يوفنتوس منذ عام 1996

ويفتقد يوفنتوس عدد من اللاعبين قبل مباراة اليوم أمام فريق ليون الفنرسي، حيث تعرض كلا من هيجواين، دوجلاس كوستا، ومن المحتمل أيضًا غياب بيانيتش الذي يعاني من الإجهاد العضلي.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس المتوقعة كالتالي

حراسة المرمى : تشيزني

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خط الدفاع : دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، أليكس ساندرو

خط الوسط : بنتانكور، بيانيتش، بلايس ماتويدي

خط الهجوم : كوادرادو، باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو

ومن الناحية الأخر يدخل فريق ليون الفرنسي هذه المباراة وهو يعلم حالة الانتعاش الذي يحققها الفريق الإيطالي خلال هذا الموسم، حيث يرغب في حسم الأمور مبكرًا خلال لقاء اليوم.

موعد مباراة يوفنتوس وليون الفرنسي بدوري أبطال أوروبا

تقام مباراة يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي، في الساعة العاشرة مساء اليوم، بالمباراة التي ستجمعهما على ملعب ليون، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي بدوري أبطال أوروبا

تُذاع مباراة يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي، على قناة بي ان سبورتي 2.