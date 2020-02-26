اونلاين | اونلاين - kora star مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء kora star

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اونلاين - kora star مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأربعاء kora star والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره فريق ليستر سيتي، في مباراة هامة وقوية ومثيرة للغاية بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز" في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

يبدو أن اللقاء سيكون ثأريًا بالنسبة لليستر سيتي، الذي خسر أمام كتيبة مانشستر سيتي في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفقد مركز الوصافة لصالحهم.

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على الجانب الأخر، يسعى مانشستر سيتي لمواصلة تفوقه على ليستر سيتي، للمباراة الثالثة على التوالي، وتحقيق الفوز، من أجل توسيع الفارق بينه وبين كتيبة بريندان رودجرز لـ 7 نقاط.

كما سيكون الفوز بمثابة بروفة قوية لمانشستر سيتي، قبل مباراته أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة خلفًا لفريق ليفربول المتصدر.