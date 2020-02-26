اونلاين | بث حي مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويتطلع اصدقاء النجم “كريستيانو رونالدو” إلى مواصلة السجل الرائع في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر مباراة واحدة فقط من آخر سبع مباريات في مراحل خروج المغلوب، والهزيمة الوحيدة كانت أمام “أتلتيكو مدريد” في الدور ثمن النهائي من الموسم الماضي، فيما حقق أربع انتصارات وتعادلين في المجموع.

يستضيف نادى ليون الفرنسي منافسه يوفنتوس الإيطالى في تمام العاشرة مساءا على ملعب جروباما ستاديوم في مواجهة من العيار الثقيل في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليون ضد يوفنتوس فى دورى أبطال أوروبا

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وقف الحظ إلى جانب يوفنتوس الإيطالي في قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ، عندما أوقعه بمواجهة ليون الفرنسي الذي يحل ضيفاً عليه الأربعاء، في ظل المواجهات القوية الأخرى التي يشهدها هذا الدور.

يحل يوفنتوس في المواسم الثمانية الأخيرة ضيفاً على ليون، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الطامح لمنح فريقه لقب قاري غاب عنه منذ عام 1996، وبعد أن نجح رونالدو في رفع الكأس ذات الأذنين الكبيرتين في خمس مناسبات في مسيرته الاحترافية (2008 مع مانشستر يونايتد الانجليزي، 2014-2016-2017-2018 مع ريال مدريد الإسباني وهو رقم قياسي في النظام الجديد للبطولة، يأمل البرتغالي أن يواصل كتابة اسمه في صفحات التاريخ ويرفعها مع ناد ثالث.

بعد فشله في القيام بذلك في موسمه الأول بعد خروج نادي السيدة العجوز من الدور ربع النهائي أمام شباب اياكس امستردام الهولندي، سيكون حافز رونالدو أعلى هذا العام لتحقيق الهدف.

يقدم الدون البرتغالي، هذا الموسم مستويات أفضل من تلك التي قدمها في أول موسم له في تورينو، ترجمت بالأرقام بعد أن وصل في الدورى الإيطالى في 21 مباراة خاضها إلى 21 هدفاً، وهو الرصيد ذاته في الدوري طيلة الموسم الماضي حين حل رابعاً في ترتيب الهدافين.

يدخل يوفنتوس المباراة وهو في صدارة الدوري الذي يشهد هذا الموسم منافسة شرسة بينه وبين لاتسيو بنقطة وانتر ميلان الثالث المبتعد بفارق ست نقاط، إلا أنه لعب مباراة أقل بعد إرجاء مباراته مع سامبدوريا بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في شمال إيطاليا.

ليون و يوفنتوس الساعة 10 علي قناة 2