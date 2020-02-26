اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة ليون ضد يوفنتوس فى دورى أبطال أوروبا

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رونالدو يسجل في 11 مباراة على التوالي - أطول السلاسل التهديفية في أوروبا

موعد مباراة ليون ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

ليون - يوفنتوس

جروباما ستاديوم

الأربعاء 26 فبراير 2020،

22:00 مصر، 23:00 السعودية

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الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيفتقد يوفنتوس للعديد من اللاعبين قبل مواجهة ليون للإصابة وهُم هيجواين، دوجلاس كوستا، ديميرال، خضرة ومن المحتمل أيضًا غياب بيانيتش الذي يعاني من الإجهاد العضلي.

سيواصل ساري طريقة لعبة المعتادة وهي (4-3-3)، وسيدفع بتشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي دانيلو، دي ليخت، كيليني وأليكس ساندرو، سيتكون الوسط من بينتانكور وبيانيتش وماتويدي، أما الهجوم فسيقوده الثلاثي كوادرادو، ديبالا ورونالدو.

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكور

كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - خوان كوادرادو

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الغيابات والتشكيل المتوقع لليون

توجد الكثير من الغيابات في صفوف ليون قبل اللقاء المرتقب ضد يوفنتوس، بعد انتهاء موسم الثنائي أديلادي وديباي بسبب الرباط الصليبي، وكذلك تعرض دوبوا، كونيه لإصابات مختلفة.

من المتوقع أن يواصل رودي جارسيا اعتماده على طريقة لعب 4/3/3 بتواجد لوبيز في حراسة المرمى، أمامه الرباعي تيتي، مارسيلو، أندرسين وماركال، وفي الوسط الثلاثي تياجو مينديش وأمامه برونو جيمارايش وحسام عوار وفي المقدمة الثلاثي بيرتراند تراوري، ماكسويل كورنيه وموسى ديمبيلي.

التشكيل | 4-3-3

أنتوني لوبيز

ماركال - يواكيم أندرسين - مارسيلو - كيني تيتي

برونو جيمارايش - تياجو مينديش - حسام عوار

ماكسويل كورنيه - موسى ديمبيلي - بيرتراند تراوري

وقف الحظ إلى جانب يوفنتوس الإيطالي في قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما أوقعه بمواجهة ليون الفرنسي الذي يحل ضيفاً عليه الأربعاء، في ظل المواجهات القوية الأخرى التي يشهدها هذا الدور.

ويحل بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الأخيرة ضيفاً على ليون، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الطامح لمنح فريقه لقب قاري غاب عنه منذ عام 1996.

وبعد أن نجح رونالدو في رفع الكأس ذات الأذنين الكبيرتين في خمس مناسبات في مسيرته الاحترافية (2008 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، 2014، 2016-2018 مع ريال مدريد الإسباني) وهو رقم قياسي في النظام الجديد للبطولة، يأمل البرتغالي أن يواصل كتابة اسمه في صفحات التاريخ ويرفعها مع نادٍ ثالث.

وبعد فشله في القيام بذلك في موسمه الأول بعد خروج نادي السيدة العجوز من الدور ربع النهائي أمام شباب أياكس أمستردام الهولندي، سيكون حافز رونالدو أعلى هذا العام لتحقيق الهدف.

يدخل يوفنتوس المباراة وهو في صدارة الدوري الذي يشهد هذا الموسم منافسة شرسة بينه وبين لاتسيو المتخلف عنه بنقطة يتيمة وإنتر ميلان الثالث المبتعد بفارق ست نقاط، إلا أنه لعب مباراة أقل بعد إرجاء مباراته مع سامبدوريا وأربع غيرها نهاية الأسبوع بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في شمال إيطاليا.

ورغم صعوبة الأمر، سيبحث ليون عن فوزه الأول في خامس مواجهة ستجمع الناديين على الصعيد القاري بعد أن خرج يوفنتوس منتصراً في ثلاث مباريات وساد التعادل مرة واحدة.

إلى جانب رونالدو، سيعوّل ساري الذي حقق لقباً قارياً وحيداً عندما قاد تشلسي الإنجليزي إلى لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2019، على الأرجنتيني المتألق باولو ديبالا ومواطنه غونزالو هيغواين.

ليون و يوفنتوس الساعة 10 علي قناة 2