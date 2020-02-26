اونلاين | رابط سريع مشاهدة مباراة ليون ضد يوفنتوس فى دورى أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 26-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع مشاهدة مباراة ليون ضد يوفنتوس فى دورى أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 26-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر لإستضافة ليون فريق يوفنتوس في أهم مباريات اليوم الأربعاء 26-2-2020 في إطار منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق الليبي “محمد بركات ”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “غروباما ستاديوم”، بإدارة من الحكم الإسباني “جيل مانزانو”.

يحل فريق يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على أولمبيك ليون في ملعب “غروباما ستاديوم” في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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ويدخل فريق ليون المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور الموالي قبل مباراة الإياب في إيطاليا على ملعب “أليانز ستاديوم” يوم 17 مارس القادم.

وسيسعى الفريق الفرنسي إلى إنهاء نتائجه السلبية بشكل عام أمام الأندية الإيطالية ويوفنتوس بشكل خاص، حيث لم يتمكن من الفوز على السيدة العجوز في المسابقات الأوروبية، محققاً ثلاثة هزائم وتعادل واحد.

بينما يدخل يوفنتوس المباراة وعينه على تحقيق الفوز من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب لإراحة بعض نجوم الفريق.

ليون و يوفنتوس الساعة 10 علي قناة 2