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بشري سارة لعشاق البارسا بشأن إصابة بيكيه

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أحمد شعبان 0 تبليغ

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الأربعاء 26 فبراير 2020

تعرض جيرارد بيكيه نجم الإسباني لإصابة قوية خلا مواجهة فريقه لنادي نابولي الإيطالي وخرج علي أثرها من أرضية الملعب وحل مكانه كليمنت لينجليت في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

 

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الأسبانية، فإن بيكيه سيكون قادراً علي لعب المباراة القادمة أمام نادي ، علي الرغم من إصابته بالتواء في كاحله الأيسر.

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ومن الجدير بالذكر أن إنتهت مباراة البرسا أمام نابولي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس علي ملعب سان باولو في إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من .

 

ويستعد فريق برشلونة لمباراته المقبلة في إطار منافسات أمام غريمه التقليدي "ريال مدريد" يوم الأحد الموافق 1 من شهر مارس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

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