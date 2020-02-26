بشري سارة لعشاق البارسا بشأن إصابة بيكيه

الأربعاء 26 فبراير 2020

تعرض جيرارد بيكيه نجم برشلونة الإسباني لإصابة قوية خلا مواجهة فريقه لنادي نابولي الإيطالي وخرج علي أثرها من أرضية الملعب وحل مكانه كليمنت لينجليت في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.



ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الأسبانية، فإن بيكيه سيكون قادراً علي لعب المباراة القادمة أمام نادي ريال مدريد، علي الرغم من إصابته بالتواء في كاحله الأيسر.

Advertisements

ومن الجدير بالذكر أن إنتهت مباراة البرسا أمام نابولي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس علي ملعب سان باولو في إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق برشلونة لمباراته المقبلة في إطار منافسات الدوري الإسباني أمام غريمه التقليدي "ريال مدريد" يوم الأحد الموافق 1 من شهر مارس المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءًا.