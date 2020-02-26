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تعديل مباراتين للشباب والأتحاد لمشاركتهما في كأس العرب

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أحمد شعبان 0 تبليغ

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الأربعاء 26 فبراير 2020

  أقرت لجنة المسابقات برابطة الدروي السعودي للمحترفين تقديم مواجهتي الأتفاق والشباب والأتحاد والوحدة ضمن منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير للمحترفين وذلك بسبب مشاركتهما في دور نصف نهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

 

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وأوضحت اللجنة أنه بعد إعتماد الأتحاد العربي مواعيد مباريات دور نصف نهائي فقد قررت اللجنة تقديم مواجهات الفرق المشاركة في تلك البطولة لتقام الأربعاء 11 مارس المقبل وعلي أن تنطلق مواجهة الأتفاق والشباب عند 6:25م ،والأتحاد والوحدة عند 8:45م.

 

وأعلنت اللجنة نقل مواجهات الشباب علي أرضية ملعبه أمام العدالة والتعاون وأبها والحزم علي التوالي بناءًا علي الخطاب الذي تلقته اللجنة من مدير عام تشغيل المنشأت بالهيئة العامة للرياضة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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