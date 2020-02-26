ويليان: الوضع في تشيلسي أصبح صعب للغاية بالنسبة لي

الأربعاء 26 فبراير 2020

كشف ويليان بورجس دا سيلفا لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن مصيره في النادي، وأنه قد يغادر تشيلسي في نهاية الموسم الجاري رغم أنه يوجد مفاوضات من جانب إدارة النادي.



وقدمت إدارة تشيلسي عرضًا لويليان بتمديد عقده لمدة موسمين، ولكن تشير بعض صحف إنجلترا علي أن وكيله يعمل علي التجديد لثلاث سنوات.

Advertisements

وقال ويليان في مقابلة عقب الهزيمة في دوري الأبطال : “تشيلسي قدم لي عرضاً لمدة عامين ويرفض تغيير موقفه ، قلت إنني أردت ثلاث سنوات أخرى ، الوضع صعب بسبب هذا ، أنا حقاً لا أعرف إذا كان ذلك ممكناً”.

وحول مستقبله مع تشيلسي وأجاب : “هدفي هو مواصلة العمل والتركيز على ما تبقى من هذا الموسم ، حتى يتمكن تشيلسي من التنافس ومحاولة الفوز في المباريات المتبقية في شتى البطولات”.