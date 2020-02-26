الامارات | اليابان تطمئن العالم: أولمبياد طوكيو 2020 في موعدها

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تطمئن العالم: أولمبياد طوكيو 2020 في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأنت السلطات اليابانية اليوم عشاق الرياضة في العالم، على أن دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف هذا العام ستقام في موعدها، رغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي انعكس سلبا على أحداث رياضية في البلاد والعالم.

وطرحت في الأيام الأخيرة علامات استفهام حول الأولمبياد المقرر بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، لاسيما وان انتشار فيروس «كوفيد-19» دفع السلطات اليابانية لإرجاء مواعيد رياضية أو إجراء تعديلات على أخرى، من مباريات كرة القدم إلى مصارعة السومو.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أولمبياد طوكيو 2020»، تاشيرو موتو في تصريح صحافي: لم نفكر بتاتا بإلغاء الدورة. لقد استفسرنا، وقيل لنا انه لا يوجد مخطط من هذا القبيل. وتابع: الدورة قائمة في موعدها بحسب خططنا.

وأشار إلى أن اللجنة المحلية ستأخذ في الاعتبار الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء شينزو آبي لمنظمي الأحداث الرياضية الكبرى في اليابان خلال الأسبوعين المقبلين، لإلغائها أو إرجائها أو تعديلها بما يتوافق مع مساعي الحد من مخاطر تفشي الفيروس. وأوضح: سنتخذ القرارات من خلال مراجعة كل حدث على حدة. مع تأكيده أن مسيرة الشعلة الأولمبية المقرر انطلاقها في 26 مارس المقبل في فوكوشيما وتجول مختلف مناطق البلاد، لن يتم إلغاؤها. وقال موتو كذلك إنهم تشاوروا مع اللجنة الأولمبية الدولية التي أكدت لهم أنها لا تفكر إطلاقا في تأجيل أو إلغاء الدورة.

